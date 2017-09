To mænd er torsdag anholdt i Birminghams lufthavn mistænkt for terrorrelaterede forbrydelser, oplyser britisk politi.



De to mænd er henholdsvis 29 og 40 år, skriver BBC.



Det er britiske statsborgere, skriver andre medier. Den oplysning er ikke bekræftet af myndighederne.



De blev pågrebet torsdag morgen, da de ankom til Birmingham med et fly fra den tyrkiske storby Istanbul.



Den 40-årige blev kørt til et hospital i London, hvor han opholder sig torsdag aften. Den yngre er ført til afhøring på en politistation i London.



/ritzau/