Irma efterlader 900.000 uden strøm i Puerto Rico

Orkanen Irma har ramt Puerto Rico med kraftig regn og stærke vinde.Ifølge myndighederne er flere end 900.000 indbyggere uden elektricitet, mens næsten 50.000 ikke har adgang til vand.Myndighederne i Caribien kæmper for at sende nødhjælp til de små øer, der blev ramt af den historiske storm allerede onsdag lokal tid.Premierminister i østaten Antigua og Barbuda Gaston Browne sagde onsdag, at stort set alle bygninger på Barbuda er ødelagte, ligesom at omkring 60 pct. af øens 1400 indbyggere er gjort hjemløse."Enten er husene revet fuldstændigt ned eller også har de mistet deres tag," siger Gaston Browne."Det er en virkelig frygtelig situation," siger han og tilføjer, at genopbygningen vil tage måneder om ikke år.Ifølge premierministeren blev et toårigt barn dræbt, da barnets familie forsøgte at flygte fra deres ødelagte hjem under orkanens rasen.FN vurderer, at op mod 37 millioner mennesker kan blive berørt af orkanen Irma, der er på vej videre mod Cuba og Florida./ritzau/AP