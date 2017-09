Orkanen Irma griber fat i caribiske øer og dræber mindst syv

Relateret indhold Artikler

Orkanen Irma raserede onsdag en række små caribiske øer på sin rute mod Puerto Rico og senere den amerikanske delstat Florida.



Mindst syv personer er omkommet i orkanen, der er en af de kraftigste, der nogensinde er blevet registreret i regionen.



Seks dødsfald er registreret på øen St. Martin, der er en del af de franske oversøiske territorier. Det skriver nyhedsbureauet AFP.



"Dette er ikke det endelige tal. Vi risikerer desværre at finde flere døde," siger Eric Maire, talsmand for myndighederne i Guadeloupe.



Ud over de dræbte har orkanen resulteret i voldsomme ødelæggelser på den franske del af St. Martin.



"Det er en enorm katastrofe. 95 procent af øen er ødelagt. Jeg er i chok. Det er frygteligt," siger Daniel Gibbs, der er lokal embedsmand på øen.



Barbuda og dele af Antigua har været uden kommunikation i adskillige timer. På Barbuda oplyser en talsmand for katastrofemyndighederne, at stormen har resulteret i voldsomme ødelæggelser.



En person bekræftes omkommet i Barbuda, skriver nyhedsbureauet AP.



Onsdag aften dansk tid befandt stormens øje sig over De Britiske Jomfruøer. Herfra bevægede Irma sig mod nordvest i retning mod Puerto Rico.



Orkanen har vindhastigheder på op mod 300 kilometer i timen. Den ventes at ramme Puerto Rico, den nordlige del af Den Dominikanske Republik og Haiti, før den bevæger sig videre mod Florida.



USA's præsident, Donald Trump, har erklæret undtagelsestilstand på De Amerikanske Jomfruøer, i Florida og Puerto Rico.



Det østlige Puerto Rico har været hårdt ramt af voldsomme regnmængder inden Irmas ankomst til øen.



I Cuba har myndighederne højnet nødberedskabet i en række provinser i den østlige og centrale del af landet. Her bliver borgere i de ramte områder opfordret til at søge mod regeringens krisecentre.



Kategori fem er den højeste på skalaen over orkaner i Atlanterhavet. Orkaner i den kategori er sjældne.



De resulterer ofte i voldsomme oversvømmelser, afrevne hustage, smadrede vinduer og væltede træer.



Irma rammer området, mindre end to uger efter at orkanen Harvey ramte det sydøstlige USA med voldsomme ødelæggelser til følge.



/ritzau/