Aktier: USA-aktier beroliget efter Trump øger gældsloft

Donald Trump vil støtte minoritetslederne fra både Senatet og Repræsentanternes hus, henholdsvis senatorerne Chuck Schumer og Nancy Pelosi, i deres plan om at hæve det amerikanske gældsloft og dermed redde det amerikanske statsbudget.



Trods flere kritiske røster blandt andet fra republikaneren Paul Ryan fik den udmelding markederne til at reagere positivt.



Dow Jones steg med 0,3 pct. til 21.813 med Home Depot som en af de sejrende aktier, nu det ser ud til at statsbudgettet kan reddes i land.



S&P 500 steg også med beskedne 0,3 pct. til 2.465 med energi og ejendomsvirksomheder som de toneangivende aktier i dagens handel



Nasdaq steg med 0,3 pct. til 6.393 med tech-aktier som Facebook og Netflix i fremgang.



Flere aktier inden for ferie- og timeshare-branchen blev ramt hårdt af investorerne på grund af frygt for hvor store skader den kommende kategori 5 storm Irma vil medføre. Både Hilton Grand Vacations og Marriot-kædens aktier faldt omkring 1 pct.