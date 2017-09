Danske Bank er ramt af it-problemer: Netbank og Mobilepay lagt ned

Danske Bank er onsdag eftermiddag ramt af it-problemer, som betyder, at mange af bankens services ikke fungerer.



Det oplyser pressechef i banken, Kenni Leth.



"Vi kender ikke årsagen til problemerne, men arbejder på højtryk på at finde ud af det," siger Kenni Leth.



Det er blandt andet ikke muligt at bruge mobilbank, netbank og MobilePay, ligesom bankens hjemmeside også er omfattet af nedbruddet.



Ifølge Kenni Leth opstod it-problemerne efter klokken 16. Omkring klokken 17 havde banken fortsat ikke et bud på, hvornår problemerne kan være løst.



