Kongehuset: Prins Henrik lider af demens

Prins Henrik lider af demens, der blandt andet kan påvirke hans væremåde og dømmekraft.



Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse, efter at dronning Margrethe "med inderlig beklagelse har bedt Hofmarskallen meddele" nyheden.



- I forlængelse af et længere udredningsforløb og senest en række undersøgelser foretaget i løbet af sensommeren har et specialistteam ved Rigshospitalet nu konkluderet, at Hans Kongelige Højhed Prins Henrik lider af demens, står der.



Demensdiagnosen betyder, at prinsens kognitive funktionsniveau er svækket, lyder det endvidere.



- Omfanget af de kognitive svigt er ifølge Rigshospitalet større end forventeligt for Prinsens alder og kan ledsages af forandringer i væremåde, reaktionsmønstre, dømmekraft og følelsesliv og dermed også påvirke samspillet med omverdenen, står der i pressemeddelelsen.



Prins Henrik, der er gået på pension, har ad flere omgange været indlagt på hospitalet hen over sommeren i forbindelse med åreforkalkninger, som han i juli blev opereret for.



3. august vakte han desuden stor opsigt ved at bekendtgøre, at han ikke ønsker at blive begravet ved siden af sin hustru i Roskilde Domkirke.



Årsagen er, at han vil tituleres kongegemal og ikke prins.



Som en konsekvens af diagnosen vil prins Henrik fremover yderligere neddrosle sine aktiviteter, står der i pressemeddelelsen.



Der vil desuden blive taget stilling til protektioner og æreshverv.



- Det er dronningen og den kongelige families ønske, at prinsen fremover får den ro, som situationen påkræver, tilføjer kongehuset i pressemeddelelsen.



/ritzau/