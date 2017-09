Det skriver medierne: Økonomisk nedsmeltning får Nabufit til at sælge alle aktiviteter

Danske Bank beklager nu, at det tog halvandet år at rydde op efter hvidvasksager. Imens fossede milliarder fra Aserbajdsjan uhindret gennem banken. Minister mener, at banken har "forsømt sit ledelsesansvar groft".orretningsidéen bag Nabufit var, at man kunne træne foran computeren med store sportsstjerner. Forhenværende bestyrelsesformand i Brøndby Jan Bech Andersen var blandt de store investorer i Nabufit, der for et par år siden blev sendt på den amerikanske Nasdaq-børs. Økonomisk nedsmeltning får nu Nabufit til at sælge alle sine aktiviteter.OFS Fitel, Ibsen Photonics og Accelink er nogle af de virksomheder i Danmark, som overlevede it-boblens brist. I dag hører klyngen til blandt verdens førende inden for produktionen af fiberoptiske kabler og komponenter. Og behovet stiger med enorm fart.Lynvækst har ført til bureaukrati i Lego, men formanden, Jørgen Vig Knudstorp, ønsker en mindre og mere enkel organisation. Det skal skabe en platform for den kommende topchefs, Niels B. Christiansens, start. Oprydningen koster 1400 Lego-ansatte jobbet.Efter at forsikringsselskabet Codan tirsdag tabte i en højesteretssag om en løbers skade, overvejer selskabet at hæve priserne på ulykkesforsikringer. (Side 11)Dansk Pilotforening truer med at strejke 16. september. SAS' koncerndirektør vurderer, at en strejke får store konsekvenser for luftfartsselskabet og passagerne og kalder det for "ødelæggende for SAS med trusler og konflikter".I september starter flytningen for flere Nordea-ansatte fra Christianshavn til Ørestaden, hvor 2500 personer skal dele 2200 pladser. Banken har ikke planer om at bygge mere lige nu.Flere kapitalfonde kredser omkring betalingsgiganten Nets, der kan blive købt af børsen i løbet af kort tid. Ifølge Financial Times ligger et bud fra Hellman & Friedman på minimum 31,5 mia. kr. Det er mindst 1,5 mia. kr. mere, end Nets blev børsnoteret for./ritzau/FINANS