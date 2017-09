Forretningsmand køber NBA-klub for rekordbeløb

FAKTA

Pengene er store i den amerikanske basketball-liga NBA, når de store stjerner sætter underskrifter på nye kontrakter.



Men klubberne i sig selv er også mange penge værd, og tirsdag blev der sat ny rekord, da Houston Rockets fik ny ejer.



Forretningsmanden Tilman Fertitta har ifølge nba.com købt klubben for 2,2 milliarder dollar, svarende til 13,76 milliarder kroner.



Det er den dyrest handlede NBA-klub til dato.



Tilbage i juli meddelte den nu tidligere ejer, Leslie Alexander, at han ønskede at sælge klubben.



Ifølge rygterne skortede det ikke på rige folk med købelyst, men det blev altså den lokale forretningsmand Tilman Fertitta, som fik lov til at erhverve sig klubben.



- Jeg er oprigtigt beæret over at være blevet udvalgt som den næste ejer af Houston Rockets. Det er en livslang drøm, som går i opfyldelse, siger han i en pressemeddelelse fra klubben ifølge nba.com.



Fertitta ejer både en stor restaurantkæde samt The Golden Nugget, et stort kasino og hotel.



/ritzau/