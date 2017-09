En ny og voldsommere tropisk orkan er på vej mod det amerikanske kontinent, hvor delstaten Texas først er ved at komme sig ovenpå den seneste orkan, Harvey, der hærgede den amerikanske delstat og dræbte 60 mennesker.



Der er tale om kategori mod de østlige caribiske øer og USA.



Kategori fem er den højeste og dermed mest voldsomme kategori, der er inden for orkaner, og Irma forventes på omkring 250 kilometer i timen.



Med den høje fart adskiller Irma sig fra Harvey, og det vil ifølge professor i meteorologi og klima ved Niels Bohr Instituttet Eigil Kaas give færre vandskader.



"Den er i øjeblikket kraftigere, end Harvey var. Når den bevæger sig noget hurtigere, kan den formentlig ikke nå at pøse lige så meget regn ud som Harvey, der nærmest parkerede sig selv over den sydlige del af Texas," siger han.



Det ser ud til, at Irma bliver dobbelt så voldsom som de kraftige storme, vi oplever i Danmark. Derfor frygter Eigil Kaas også store konsekvenser.



"Der vil altid være meget alvorlige ødelæggelser i forbindelse med sådan en orkan. Både fra de meget kraftige vinde, der kan ødelægge træer og huse, men der kan også komme stormflod og enormt meget regn, som vi så i forbindelse med Harvey," siger han.



Det er endnu usikkert, præcis hvilken bane Irma får. Hvis den rammer hen over Haiti først, kommer det land formentlig til at tage pusten fra Irma, der efterfølgende ikke vil kunne skabe den store ravage i USA.



Eigil Kaas mener, at de folk, der bor i områderne, hvor Irma rammer, bør beskytte deres huse og forlade området, indtil faren er ovre.



Han forventer, at Irma vil medføre færre skader som følge af nedbør i forhold til Harvey. Dog bliver vindstødene værre.



"Hvis den rammer Miami med styrke fem vil det ubetinget give meget store skader. Om konsekvenserne bliver værre end Harvey, tør jeg ikke spå om," siger han.



Det er ifølge Eigil Kaas muligt, at den slet ikke rammer USA, men blot bevæger sig op langs østkysten og videre over mod Europa. Her vil den i givet fald ramme i form af et lavtryk med regn.



