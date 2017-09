Det sker i dag: Flytter Nordea til København?

Store flyttedag for Nordea?



Dagens største nyhed kommer formentlig fra den nordiske storbank Nordea. Banken er utilfreds med stramningerne af svenske skatter og reguleringer, og derfor har banken forlængst flirtet med at flytte til et af de andre nordiske lande.



København er en af bejlerne, og det bestyrelsesmøde i dag, hvor banken træffer sin beslutning, er sjovt nok placeret i København i stedet for Stockholm, hvor det plejer at foregå.



Helsinki er også inde i billedet som Nordea-bejler, men det kan også ende med den kedelige løsning, hvor Nordea vælger at blive i Stockholm.



Nye tal for de danske boliger



Hvordan er temperaturen på det danske boligmarked netop nu? Det kommer der nye tal for fra Danmarks Statistik klokken 9.00. Det er junisalget af huse, lejligheder og sommerhuse, der er under lup.



De seneste tal fra ejendomsmæglerkæden Home melder om en ny, vild prisfest i København, hvor prisen på en lejlighed er tordnet i vejret hen over sommeren - og er steget med ialt 7,3 pct. i et tremåneders gennemsnit.



Dermed koster en lejlighed i København for første gang mere end 40.000 kr. per kvadratmeter i snit. Kan man finde samme prisfest i de nye tal fra Danmarks Statistik.



EU-milliardbøde til Intel?



Det er dommens dag for den amerikanske it-gigant Intel. EU-domstolen afsiger dom kl 10.00 i ankesagen, hvor Intel har fået en bøde på ikke mindre end 1,06 mia euro - eller godt 7,5 mia danske kroner - for at holde rivalerne væk fra markedet for computerchips med ulovlige metoder.



Dommen har været længe undervejs, for bøden blev givet allerede i 2009.