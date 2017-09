Det skriver medierne: Ny hvidvask-sag i Danske Bank - chefjurist erkender fejl

Store beløb fra diktaturet i Aserbajdsjan blev i flere år kanaliseret gennem Danske Bank og endte hos blandt andet højtstående politikere i hele Europa, der talte regimets sag. Det ligner bestikkelse, mener eksperter. Danske Bank erkender brud på hvidvaskreglerne.Med nye tyske ejere i ryggen vil byggemarkedskæden Silvan åbne ti nye butikker i Danmark. Samtidig trimmer ejerne konceptet, så Silvan i fremtiden bliver mere byggemarked og mindre boligtilbehør.Opkøb står højt på dagsordenen hos Grundfos-koncernens topchef, Mads Nipper. Han er klar til at lægge et større milliardbeløb for en af pumpevirksomhedens markante globale konkurrenter.Dagligvarekoncernen Dagrofa vil holde et vågent øje med Nets' priser, hvis en ny kapitalfond overtager selskabet med forventning om at tjene milliarder på den danske betalingskæmpe.En ny venturefond skal være med til at skabe den næste store it-succes. Bag den nye it-venturefond på 750 mio. kr. står blandt andre Libratone-stifter Tommy Andersen og den tidligere Skype-pioner, Eric Lagier, samt en stribe andre af Danmarks mest succesfulde iværksættere.Mejerigiganten tester onlinesalg af proteinbarer og -pulver i Danmark. Direktør for Arlas start-up-virksomhed satser på et ny globalt storsælgende produkt i milliardklassen.Et optionsprogram i Nets så længe ud til kun at give cheferne få ekstra kroner på kontoen. Men et salg af selskabet kan betyde en tocifret milliongevinst./ritzau/FINANS