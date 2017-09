560.000 familier søger bolighjælp efter oversvømmelser i USA

Omkring 560.000 familier har søgt om bolighjælp på grund af oversvømmelserne i delstaterne Texas og Louisiana.



Det oplyser de amerikanske katastrofemyndigheder (Fema) mandag.



Hvis myndighederne vurderer, at ansøgernes huse er ubeboelige, vil nogle familier blive indlogeret på hoteller i en kortere periode.



Det vil ske på de amerikanske myndigheders regning. Flere end 50.000 mennesker er allerede blevet indlogeret på hoteller, mens andre er flyttet ind hos familie og venner.



Foreløbig er 18.732 familier blevet tilbudt midlertidig genhusning. De er alle blevet tilbudt minimum 14 dages logi. Herefter vil deres sager blive vurderet enkeltvis for at afgøre, hvorvidt der er behov for yderligere hjælp.



En stor del af de ramte familier vil blive henvist til lokale hjælpeorganisationer.



John Long, der koordinerer indsatsen for Fema, siger, at agenturet fokuserer på at få flyttet ramte familier fra de krisecentre, der har taget imod hundredvis af familier under oversvømmelserne.



Femas indsats har nu ændret sig fra at være en "livreddende" til at være en "livsbevarende" operation, forklarer han.



De amerikanske delstater Texas og Louisiana blev i forrige uge ramt af orkanen Harvey. Orkanen medførte voldsomme oversvømmelser - ikke mindst i storbyen Houston.



Flere steder faldt der mere end en meter regn.



Foruden de massive ødelæggelser har det ekstreme vejr kostet mindst 60 mennesker livet.



Mange af omkomne er druknet i stormfloder eller på oversvømmede veje.



Dødstallene inkluderer også mennesker, som indirekte er blevet ramt af Harveys hærgen.



Det gælder blandt andre en række ældre, der er omkommet på grund af strømafbrydelser i livsnødvendigt, medicinsk udstyr.



Derudover er flere omkommet på grund af forsinkede udrykningstider for beredskabet i de ramte områder.



/ritzau/AP