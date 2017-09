Medie: Nordkorea flytter missil i retning mod affyringsanlæg

Relateret indhold Artikler

Nordkorea er tilsyneladende i gang med at flytte et af styrets interkontinentale missiler.



Ifølge det sydkoreanske medie Asia Business Daily er der observeret et missil af den type under transport mod Nordkoreas vestkyst.



Det oplyser en unavngiven efterretningskilde til mediet.



Missilet blev ifølge kilden først observeret mandag. Det var blot en dag efter Nordkoreas seneste atomprøvesprængning.



Missilet blev også observeret i løbet af natten til tirsdag - tilsyneladende i et forsøg på at undgå overvågning.



Nordkoreas faciliteter til affyring af ballistiske missiler ligger på landets vestkyst.



Sydkoreas forsvarsministerium har ikke været i stand til at bekræfte oplysningerne.



Under en samling i parlamentet mandag oplyste ministeriet, at Nordkorea formentlig er parat til at affyre interkontinentale ballistiske missiler på ethvert givent tidspunkt.



Nordkorea hævdede søndag, at det var en brintbombe, som landet bragte til sprængning i weekenden.



Det tvivler eksperter dog på.



Eksperterne konstaterer dog, at søndagens sprængning var ti gange stærkere end nogen af de foregående prøvesprængninger.



Nordkoreas prøvesprængninger og missiltest er blevet mødt med fordømmelser og adskillige sanktioner fra det internationale samfund.



I sidste uge affyrede Nordkorea et missil, der fløj hen over det japanske landområde.



/ritzau/Reuters