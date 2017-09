Stormskaderne i Texas kan koste 1000 mia kroner

Relateret indhold Artikler

Stormskaderne og oversvømmelserne i Texas efter orkanen Harvey bliver meget dyre.



Greg Abbott, guvernør i Texas, siger til tv-stationen Fox, at stormskaderne vurderes at koste mellem 150 og 180 mia. dollar.



Det er mellem 937 og 1125 mia. kr.



Beløbet er mere end 20 gange større end de 7,85 mia. dollar, som USA's præsident, Donald Trump, i sidste uge bad Kongressen i Washington DC om at bevilge til hjælp for Texas.



Greg Abbott betegner det beløb som "en udbetaling" og beder om flere penge.



"Der er lang vej endnu, hvis vi skal genopbygge USA's fjerdestørste by og hele regionen," siger han.



Et cirka 500 km. langt bælte er i Texas er ramt af ødelæggelserne efter Harvey.



"Det geografiske område og den befolkning, der er berørt af denne forfærdelige orkan og oversvømmelserne, er langt større end ved Katrina, der kostede mere end 120 milliarder dollar," siger guvernøren.



Katrina var den kraftige orkan, der i 2005 ramte byen New Orleans i Louisiana og oversvømmede dele af den.



Harvey, der gik i land 25. august, er den voldsomste orkan, der har ramt Texas i et halvt århundrede. Foreløbig er 47 mennesker døde som følge af uvejret.



Over en mio. mennesker er tvunget ud af deres hjem på grund af de oversvømmelser, der fulgte i kølvandet på Harvey.



/ritzau/Reuters