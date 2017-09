Det skriver medierne: Brandskadede Illums Bolighus satser på at åbne tirsdag

.





Weekendens brand medfører driftstab for den verdenskendte butik, der har et stort salg i turistsæsonen, men direktør Henrik Ypkendanz satser på, at dele af forretningen kan åbne allerede tirsdag.Dansk økonomi er i topform, og det gælder i den grad også de store danske selskaber. Virksomhederne har øget deres effektivitet og er blevet markant bedre til at tjene penge.Efter flere måneders uvished og gisninger i offentligheden ventes der, efter bestyrelsesmødet i denne uge, at komme en meddelelse med den endelige beslutning om Nordeas fremtidige hovedkontor.Den danske it-iværksætter og rigmand Magnus Kjøller har solgt to af sine større virksomheder, heriblandt det livsværk, der har været med til at gøre ham til mangemillionær, og som tidligere på året blev politianmeldt.Store valutaer som pundet, dollaren og den kinesiske yuan er faldet kraftigt over for euroen og den danske krone. Senest mellem 9 og 11 pct. siden april. Det efterlader danske eksportvirksomheder, hvis varer bliver mindre værd i store dele af verden, i et ubehageligt dilemmaPFA, ATP, Nykredit og Nordea vil efter brexit forvandle København til et nyt finanscentrum. Målet er at lokke finansansatte og virksomheder til København frem for Paris eller Frankfurt.Jensens Bøfhus' låneaftale med storbanken SEB, udløb i sidste uge. Restaurantkædens gæld er på 160 mio. kr., men ledelsen vil ikke fortælle, om låneaftalen er blevet forlænget.Med et nyt forslag skal det være sværere for Nykredits ejer at gå under hovedaktionærgrænsen på 50 pct. Timingen er suspekt, siger kritiker.Tunge markedsdeltagere spekulerer stærkt i, at der falder et bud på Nets i denne uge. Investorer håber på, at der gives en præmie i forhold til aktiekursen./ritzau/FINANS