Politiet nedtrapper terrorbevogtning i København

Selv om Europa på få år har oplevet flere terrorangreb, nedtrapper dansk politi den fysiske bevogtning i hovedstadsområdet. Det skriver DR P4 København.



Ifølge mediet arbejdede 300 betjente fuldtid med at bevogte hovedstaden i 2015, mens man i år forventer, at det falder til 208 fuldtidsbeskæftigede betjente.



Det viser politiets nye rapport med titlen National Strategisk Analyse 2017.



Ifølge politiinspektør i Rigspolitiet Stine Arneskov Mathiesen sker det, fordi politiet blandt andet har fået bedre teknologi og mindre døgnbevogtning de steder, der eksempelvis holder lukket om natten.



"Det her er ikke nødvendigvis et spørgsmål om, hvor mange betjente der står derude. Det handler om, hvordan vi løser det. Og det er det, vi efter min vurdering er blevet bedre til," siger hun til DR P4 København.



Og det er et lille skridt i den rigtige retning, mener Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt.



"Alt, hvad der kan frigøres af hænder, er med til at hjælpe dansk politi, men det her løser ikke det akutte problem med, at der er alt for få hænder til alt for mange opgaver," siger han til DR P4 København.



Alligevel tror Stine Arneskov Mathiesen, at det vil kunne mærkes, at mange betjente kan vende tilbage til tidligere opgaver eller hjælpe til med aktuelle udfordringer.



"Det er jo grænsekontrol og nu også bandesituationen, så der kommer hele tiden nye opgaver, som de her personer, der nu er frigivet, kan varetage," siger hun til DR P4 København.



Hun understreger, at politiets andre politiopgaver ikke sker på bekostning af terrorbevogtningen.



"Det her er ikke en spareøvelse. Det er et spørgsmål om, at vi løser det på en anden måde," siger hun til DR P4 København.



