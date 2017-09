Sydkorea og USA er blevet enige om at revidere de to landes militærtraktat, så Sydkorea får mulighed for at styrke sit missilforsvar.



Det fremgår af en meddelelse fra den sydkoreanske præsident Moon Jae-ins kontor ifølge Reuters og AFP.



Konkret indebærer ændringen, at Sydkorea får lov til at fordoble sprængkraften i sine ballistiske missiler.



Sydkoreas udvikling af ballistiske missiler er begrænset til en rækkevidde på 800 kilometer og med et sprænghoved med en vægt på højst 500 kilo i henhold til en bilateral aftale, der senest blev revideret i 2012.



Sydkorea ønsker en fordobling af den maksimale vægt for sprænghoveder til ét ton ifølge AFP.



I den oprindelige aftale fra 2001 var Sydkorea begrænset til at have missiler med en maksimal rækkevidde på 300 kilometer.



Det skyldtes, skriver AFP, amerikansk bekymring for at udløse et våbenkapløb i det nordøstlige Asien.



Beslutningen om at ændre traktaten kommer samtidig med, at spændingerne på den koreanske halvø har nået nye højder, efter at Nordkorea for nylig sendte et ballistisk missil ind over Japan og truede med yderligere testaffyringer.



"De to ledere er enige i princippet om at revidere retningslinjerne for missiler til det niveau, som Sydkorea ønsker," hedder det i meddelelsen fra Sydkoreas præsident ifølge Reuters.



Det fremgår også, at Moon og USA's præsident, Donald Trump, "deler det synspunkt, at det var nødvendigt at styrke Sydkoreas forsvarsmæssige formåen som svar på Nordkorea provokationer og trusler".



Sydkorea, der er vært for næsten 30.000 amerikanske soldater, har i henhold til en aftale indgået med USA i 1974 forbud mod at bygge atomvåben.



Til gengæld har USA lovet at beskytte landet mod eventuelle angreb under sin "atomparaply".



