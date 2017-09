Mystiske angreb fortsætter på USA's diplomater i Cuba

Mystiske angreb på amerikanske diplomaters helbred har fundet sted i Cuba så sent som i august.



Det oplyser amerikanske myndigheder fredag. På samme tid opjusterer USA antallet af påvirkede diplomater til 19.



"Vi kan bekræfte, at en episode, som fandt sted sidste måned, nu er en del af vores efterforskning," siger Heather Nauert, talsperson for USA's udenrigsministerium.



Hun siger videre, at efterforskningen ikke er afsluttet.



Tidligere har USA ellers oplyst, at angrebene ophørte i foråret.



Amerikanske embedsmænd fortalte i august til nyhedsbureauet AP, at en række af USA's diplomater sidste efterår begyndte at lide af uforklarligt høretab.



Efter måneder med efterforskning var amerikanernes konklusion klar. Diplomaterne havde været udsat for en avanceret enhed, der havde udsendt en lyd, som det menneskelige øre ikke kan registrere.



De amerikanske diplomaters fagorganisation, Afsa, siger, at skaderne blandt diplomaterne varierer. En mindre traumatisk hjerneskade, der kan sammenlignes med en hjernerystelse, er blandt diagnoserne på ofrene for angrebene.



Andre lider af permanent høretab, hjernehævelser, stærke hovedpiner og nedsat balanceevne.



Det er værd at bemærke, at amerikanerne ikke har beskyldt Cubas regering for at stå bag hændelserne.



Godt nok udviste USA to cubanske diplomater, efter at episoderne fandt sted. Men udenrigsministeriet har slået fast, at det skete i protest mod, at cubanerne ikke havde kunnet beskytte de amerikanske diplomater.



Efterforskerne har heller ikke kunnet finde den omtalte enhed, der skulle have udsendt lyde.



Embedsmænd har tidligere sagt, at det avancerede lydapparat kan være installeret af et tredje land uden Cubas kendskab.



Også mindst én canadisk diplomat er blevet ramt af et angreb.



/ritzau/AP