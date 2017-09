Misbrug af dankort er tredoblet på seks år

Politiet registrerede sidste år 104.584 svindelsager med Visa/Dankort, og det er en tredobling siden 2011, skriver Politiken lørdag.



Det viser rapporten "National Strategisk Analyse 2017", som politiet har offentliggjort.



Udviklingen bekræftes af Nets, som er udbyder af betalingskortet:



"Vi oplever et trusselsbillede, hvor svindlerne er blevet mere aktive, og deres angreb bliver mere og mere avancerede," siger Kaspar Kock Kristensen, vicedirektør for misbrugsbekæmpelse hos Nets, til Politiken.



Ifølge Nets kan stigningen også aflæses i kroner og øre. Regningen for misbrug af dankort herhjemme er ligeledes tredoblet siden 2011 og var sidste år godt 100 millioner kroner.



Dertil kommer svindlen med danske kort i udlandet, der udgør den største del af svindlen. Her bliver Visa-delen af de danske Visa/Dankort misbrugt af kriminelle blandt andet i netbutikker som Amazon og iTunes.



Ifølge Nets løb det samlede kortmisbrug sidste år op i mere end 300 millioner kroner.



Det store antal sager har fået Nets til at skærpe sine sikkerhedssystemer i forhåbning om at kunne knække kurven.



"Vi forventer at reducere misbruget på dansk-udstedte kort med op mod 25 procent i 2017," siger Kaspar Kock Kristensen til Politiken.



Nets forventer at kunne standse svindel i millionklassen ved noget så simpelt som en sms, der bliver sendt til ens telefon, når man bruger dankort på nettet.



Sms'en indeholder en kode, som skal indtastes for at gennemføre købet.



Dermed er det ikke længere nok for svindleren at have en persons kortoplysninger. Systemet er allerede i brug på Visa og Mastercard, og her kan Nets nu se et stort fald i antallet af svindelsager.



Det fald forventes at fortsætte, i takt med at flere danske netbutikker tilslutter sig ordningen.



/ritzau/