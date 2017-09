Drilsk lavtryk truer solen i årets første efterårsweekend

Sommerens sidste vers er blevet sunget, og årgang 2017 endte med at blive en sjældent solfattig en af slagsen.



Heldigvis er der gode nyheder for danskere, der sukker efter solens stråler. Årets første efterårsweekend bliver præget af en højtryksryg, der vil give stabilt og pænt vejr til de fleste.



"Årets første efterårsdag ser ud til at blive ganske pæn med sol de fleste steder," siger Lars Henriksen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut.



Han understreger, at flere skyer vil skærme for solen i løbet af eftermiddagen - især i de østlige egne.



"I løbet af dagen kan der komme en opbygning af nogle skyer, og det kan give en lokal byge flere steder," siger han.



Prognosen for resten af weekenden er forbundet med stor usikkerhed. Det skyldes et lavtryk, der bevæger mod nord fra Østeuropa. Det er endnu uklart, hvilken bane lavtrykket vil tage på sin tur.



"Men som det ser ud lige nu, så bliver det en weekend, der byder på sol - i hvert fald i en periode, men der kan også komme nogle byger rundt omkring," siger Lars Henriksen.



Lørdag bliver det efterhånden mere skyet over de østlige egne. Særligt på Bornholm vil man derfor opleve en del byger i løbet af dagen.



Temperaturerne vil holde sig omkring 18 grader, mens vinden vil være svag til jævn fra skiftende retninger.



Lige som fredag og lørdag byder søndag også på gode solchancer. Dog vil vejret igen blive præget af lokale byger flere steder.



"Men det er generelt svært at forudsige vejret præcist for weekenden," siger Lars Henriksen.



"Hvis lavtrykket rykker længere mod vest, så kan det ende med flere byger. Omvendt kan det blive mere stabilt og mere sol, hvis det rykker mod øst," tilføjer meteorologen.



/ritzau/