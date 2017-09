Det skriver medierne: ATP glæder sig over Mærsks salg af olien

Berlingske Business



Grøn energi skal mindst have støtte til 2030



Vindmøller og solceller vil få brug for støttemilliarder i lang tid, vurderer flere eksperter. Der er ikke blevet gået seriøst nok til planlægningen af energisystemerne i Europa.



De danske sværvægtere buldrer frem



De store danske virksomheder stormer frem på ranglisten over de 40 mest værdifulde selskaber i Sverige, Finland og Danmark. For ti år siden var der kun fire danske selskaber på listen. Nu er der ti.



ATP glæder sig over Mærsks salg af olien



Der er fuld tillid til topledelsen i A.P. Møller-Mærsk fra storinvestoren ATP efter det overraskende milliardsalg af hele olieforretningen til franske Total i sidste uge. ATP-vicedirektør Claus Wiinblad betegner det som "absolut positivt".

Hård kritik af Jyske Bank i swap-sag



Afgørende sag om swap-lån er blevet indledt i Højesteret med hårde anklager mod Jyske Bank. Andelshavere landet over er ramt af tilsvarende problemer.

IC Group under pres efter halveret overskud



Selskabet bag modemærkerne Tiger of Sweden og By Malene Birger, IC Group, kæmper med at tjene penge. Mens omsætningen stiger med 4 pct., er overskuddet faldet drastisk. Innovation og produktudvikling halter efter i Tiger of Sweden, lyder det i årsrapporten.





Jyllands-Posten Erhverv



Vækstfonden scorer 800 mio. kr på biotekeventyr

Vækstfonden har haft en særdeles heldig hånd med investeringer i danske biotekvirksomheder. En af de kommende dage kommer en check på omkring 800 mio. kr. fra en investering i biotekselskabet Forward Pharma.



Succesfuld udenlandsk kapitalfond etablerer sig i København



Den hollandske kapitalfond Waterland etablerer nu et brohoved i København, hvorfra planen er at indtage de nordiske markeder. Waterland har rejst 15 mia. kr. til en ny fond, der blandt andet skal bruges til at købe danske virksomheder for i konkurrence med nordiske kapitalfonde. (Side 8)



SAS åbner flere ruter fra Aarhus lufthavn



Samarbejde med SAS er et gennembrud for Aarhus Lufthavn. Både forretningsfolk og fritidsrejsende kan se frem til langt flere direkte ruter fra lufthavnen, efter at de to parter har indgået et strategisk samarbejde, der skal øge passagertallet med 50 pct.

IC Group halverer overskuddet



Den danske modekoncern IC Group har øget omsætningen, men tjener væsentligt færre penge, viser nyt regnskab. Det danske modehus, der står bag mærker som Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger, har tabt over halvdelen af sit overskud.



Opsplitning giver Mærsk finansiel spændetrøje



Danmarks største virksomhed, A.P. Møller-Mærsk, må stramme op for at bevare den finansielle frihed, da opsplitning sender kreditværdigheden faretruende tæt på junkstatus. Det fremgår af rapport fra analysehuset Moody's.



