Det skriver medierne: Iværksætterpanel er mere ambitiøst end Regeringen

Regeringens iværksætterpanel savner flere ambitioner i regeringens erhvervsudspil. Ifølge panelets formand, Tommy Ahlers, lytter regeringen ikke ordentligt efter. Det skriver business.dk. Danmarks største pengetank, ATP, ser et brat og snarligt skifte i de afkast, pensionskæmpen er i stand til at skabe. De nuværende "exceptionelt" høje pengestrømme fra især aktieinvesteringer kan ifølge ATP's topchef næppe vare ved. Det skriver business.dk.Mejerikoncernen Arla Foods etablerer sig nu i endnu et afrikansk land for at realisere målet om at flerdoble salget på vækstmarkederne. Målet er at øge omsætningen syd for Sahara til 2 mia. kr. Det skriver finans.dk. To tidligere topchefer i Dongs vindforretning har fået en ny konkurrent til Dongs havvindmølleprojekter på benene. Lars Thaaning Pedersen og Henrik Scheinemann har sammen med Copenhagen Infrastructure Partners lavet et nyt selskab, der udfordrer Dong på havvindmøller. Det skriver finans.dk. Netbutikken Shobr er i krise efter et forsinket og kaotisk regnskab. Den omfattende netbutik, der rummer mærkevarer fra store brands som Arla, Carlsberg og Nestlé, har mistet opbakning fra store dele af ejerkredsen. Bestyrelsen, med Bluegarden-topchef Mogens Elsberg i front, er ude. Det skriver finans.dk.ATP's afkast justeret for risiko ligger i nærheden af den berømte investor Warren Buffett. Christian Hyldahl, der startede som topchef i januar, vil se på, hvad pensionskæmpen kan gøre inden for de eksisterende rammer for at levere et højere afkast. Det skriver finans.dk.Trods løfter om byrdelettelser stiger afgifterne på en række dagligvarer 1. januar. "Politik, når det er værst," siger købmand. DF kræver mere ambitiøst udspil. Læs artiklen her.