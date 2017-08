Kim Jong-un ser stort på missilkritik

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, lover flere missilaffyringer over Japan.



Han siger, at den seneste raket, der blev sendt over Japan tirsdag, kun er en "forsmag".



- Det er nødvendigt med flere prøveaffyringer af ballistiske missiler over Stillehavet, siger lederen ifølge det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA.



Tirsdagens affyringer var ifølge lederen også en løftet pegefinger over for øen Guam, der huser USA's militære base Anderson Air Force Base.



Udtalelserne kom, kun få timer efter at FN's Sikkerhedsråd var trådt sammen for at fordømme Nordkoreas missilaffyring.



USA har understreget, at stormagten er klar til at gribe til våben over for Nordkorea.



/ritzau/