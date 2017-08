Dommere fængsler 68-årig i sag om udbytteskat

Relateret indhold Artikler

En tidligere ansat i Skat skal blive i sin fængselscelle. Østre Landsret har onsdag eftermiddag stadfæstet en kendelse fra Retten i Lyngby om varetægtsfængsling af den 68-årige mand.



Han beskyldes for bedrageri mod det offentlige med hensyn til uberettiget udbetaling af 37 millioner kroner i refusion for udbytteskat. Også skatteunddragelse og bestikkelse sigter Bagmandspolitiet ham for.



Manden nægter sig skyldig. Han har været varetægtsfængslet siden 27. maj.



De mange penge havnede via banker i Litauen og en østat i Caribien hos den 68-åriges bekendte, der boede i USA. Denne mand har siddet fængslet siden 23. maj.



Forsvareren for den 68-årige siger, at han vil forsøge at komme videre til Højesteret. Det kræver dog en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.



/ritzau/