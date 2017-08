Eksperter sætter 260 milliarder kroner prisskilt på Harvey

Når regningen skal gøres op efter ødelæggelserne fra orkanen Harvey i den amerikanske delstat Texas, så kan det blive en af de største i USA's historie.



Den samlede pris vurderes nu til at løbe op i 42 milliarder dollar. Det svarer til omkring 260 milliarder kroner. Det er markant mere end et tidligere estimat på 30 milliarder dollar - omkring 185 milliarder kroner.



Vurderingen kommer fra det amerikanske analysefirma Enki Research.



Opjusteringen skyldes, at oversvømmelserne nu er begyndt at sprede sig fra Texas til Louisiana, hvor flere dæmninger og diger må give fortabt over for de store vandmængder.



Myndighederne i det sydlige USA fokuserer stadig på at redde og bjærge nødstedte under oversvømmelserne.



Men spørgsmålet, om hvor stor en bule stormen vil lave på USA's økonomi, er efterhånden begyndt at snige sig ind i bevidstheden hos politikerne.



"Hvis Harvey havde været en normal orkan, så ville det sikkert have kostet fire milliarder dollar. Det ville være tragisk for de ramte, men vi ville slet ikke tale om det ud fra et makroøkonomisk perspektiv."



Det siger Chuck Watson, der er stifter af analysefirmaet Enki Research.



Harvey ligger stadig et godt stykke efter orkanen Katrina, der ramte New Orleans i 2005. Den samlede regning for Katrinas ødelæggelser løb op i 118 milliarder dollar - 733 milliarder kroner.



Med en pris på 42 milliarder dollar vil Harvey være omtrent lige så dyr som orkanen Ike, der raserede Texas og dele af den caribiske kyst i 2008.



Orkanen Wilma, der ramte det nordlige USA i 2005, kostede samlet 38 milliarder dollar ifølge Enki Research.



Harveys ødelæggelser kan dog vise sig at blive endnu dyrere end de aktuelle vurderinger.



Texas er den amerikanske energisektors centrum og står for næsten ni procent af USA's bnp.



Goldman Sachs har vurderet, at Harveys indflydelse på energisektoren alene kan skære 0,2 procentpoint af USA's bnp-vækst i årets tredje kvartal.



/ritzau/AFP