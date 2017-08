Det skriver medierne: Novo Nordisk overvejer "appelsin i turbanen"

Pumpekoncernen Grundfos har leveret det bedste halvårsregnskab i fem år takket være fremgang på markederne i Rusland og Kina. Topchef Mads Nipper glæder sig over, at en aggressiv vækststrategi virker. Det skriver business.dk Ingeniørselskabet Aalborg Energie Technik har på tre år næsten tidoblet overskuddet til knap 60 mio. kr. Selskabet har hyret investeringsbanken Carnegie til at undersøge mulighederne for et salg. Det skriver finans.dk. Medicinalgiganten Novo Nordisk vil undersøge, om koncernens mest lovende nye diabetesmedicin også kan behandle den neurologiske lidelse Parkinsons. Appelsin i turbanen, siger ATP. Det skriver finans.dk Sydbank har øget indtjeningen med 27 pct. til 816 mio. kr. i årets første seks måneder af 2017 i forhold til samme periode sidste år. Ud over en stigning i handelsindtjeningen skyldes det positive nedskrivninger. Men der er masser af udfordringer at tage fat på. Det skriver finans.dk. Finansminister Kristian Jensen (V) og skatteminister Karsten Lauritzen (V) advarer Dansk Folkeparti mod kun at give skattelettelser i bunden. Det vil ifølge Finansministeriet reducere arbejdsudbuddet og give personer med en indkomst mellem 350.000 kr. og 570.000 kr. en højere marginalskat. Læs artiklen her. Omsætningen i møbelvirksomheden Bolia, der ejes af Lars Larsen, sætter rekord og runder 800 mio. kr. Men der skal sættes yderligere skub i både top- og bundlinje gennem åbning af nye butikker. Der kommer en ny butiksåbning hver anden uge fremover. L æs artiklen her /ritzau/FINANS