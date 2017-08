Merkel og Macron vil have mere europæisk integration

Relateret indhold Artikler

Tysklands og Frankrigs ledere vil presse på for mere europæisk integration omkring en mere sammenknyttet eurozone. Nye forslag vil blive lagt frem efter Tysklands valg den 24. september.



Den franske præsident, Emmanuel Macron, der blev valgt i maj på et proeuropæisk program, vil styrke euroen på baggrund af Storbritanniens udmeldelse af EU.



- Der er behov for en omorganisering. Der skal tages konkrete skridt på 10 områder, siger Macron og tilføjer:



- Vi kan ikke tillade, at EU kører fast i rutiner og teknokratiske skænderier.



Macron har også opfordret Tyskland til at investere mere i projekter i Europa.



Den franske leder advarer samtidig om, at "brexit ikke må lægge beslag på al vor energi".



I Berlin udtrykker Merkel støtte til ideen om at etablere en ny europæisk valutafond. Hun siger, at hun kunne forestille sig, at der operettes en særlig post med en kombineret EU økonomi- og finansminister.



Merkel, der er 63 år, har været forbundskansler siden 2005. Meningsmålingerne tyder på, at hun vil vinde forbundsdagsvalget i næste måned.



Dermed vil hun få mulighed for sammen med Macron at skabe en mere integreret eurozone.



Den fransk-tyske akse, der har været en stor drivkraft i udviklingen af EU de seneste seks årtier, har skabt en tradition for nære personlige forbindelser mellem tyske og franske ledere.



Det har været tilfældet i parløb fra Konrad Adenauer og Charles de Gaulle over Helmut Schmidt og Valery Giscard d´Estaing til Helmut Kohl og François Mitterrand.



Både Merkel og Macron lægger op til, at traditionen skal styrkes igen.



/ritzau/