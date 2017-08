Alle fire Uber-sager ankes til landsretten

Relateret indhold Artikler

Alle fire tidligere Uber-chauffører, der mandag i Københavns Byret blev idømt bøder for at have kørt ulovlig taxakørsel, anker deres domme.



Det oplyser deres forsvarer, Eddie Omar Rosenberg Khawaja, til Ritzau.



Mandag havde han kun været i kontakt med tre af de fire chauffører, der alle ønskede at anke deres dom til landsretten.



Nu melder også den fjerde chauffør, at han ønsker at få prøvet sagen ved en højere retsinstans.



Ankerne går både på skyldsspørgsmålet, men også på bødestørrelsen.



De fire chauffører blev idømt bøder på henholdsvis 486.500 kroner, 110.000 kroner, 60.000 kroner og 40.000 kroner.



/ritzau/