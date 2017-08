Milena Penkowa må ikke have noget med patienter at gøre.



Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et egentligt arbejdsforbud til den meget omtalte hjerneforsker.



Det fremgår af det offentligt tilgængelige autorisationsregister på styrelsens hjemmeside, skriver Berlingske.



Selv bekræfter Milena Penkowa forbuddet på det sociale medie Facebook.



- I går besluttede de (styrelsen, red.) så, at jeg skal straffes med et to måneders forbud mod at "virke som læge", skriver hun tirsdag.



Tilsynschef ved Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri vil ikke udtale sig om den konkrete sag til Berlingske.



Hun oplyser dog generelt, at arbejdsforbud typisk udstedes, når styrelsen er i gang med at undersøge en anmeldelse og skønner, at den pågældende sundhedsperson vil være til fare for patientsikkerheden, hvis man ikke griber ind med det samme.



- I de sager kan vi ikke vente, til der er truffet en egentlig forvaltningsretlig afgørelse, siger Anette Lykke Petri til Berlingske.



Omdrejningspunktet i sagen er, at Milena Penkowa nok er læge, men at hun ikke har ret til at virke selvstændigt.



Hvis hun skal arbejde som læge, skal hun således være under såkaldt supervision fra en anden læge. Det har hun ikke været, er vurderingen.



Milena Penkowa er langtfra enig i styrelsens afgørelse.



- Jeg mener jo ikke selv, at jeg i min virksomhed arbejder som læge eller driver en lægepraksis. Jeg formidler viden uden at indblande mig i lægelig diagnostik og/eller jeres forløb hos egen læge eller hospitalerne, skriver hun på Facebook.



