Det skriver medierne: Mærsk bliver ramt af forsinkelse på grund af orkan

Med prominente investorer bag sig har biotekselskabet Orphazyme planer om at skabe en milliardomsættende virksom. Det skriver business.dk. Andelen af danske køb i udenlandske netbutikker stiger, og det giver anledning til bekymring hos både Dansk Erhverv og Foreningen for Dansk Internethandel. Manglende kontrol skaber ulige konkurrence, lyder det. Det skriver business.dk.

Orkanen Harvey, der har ramt den amerikanske delstat Texas, volder problemer for A.P. Møller-Mærsk. Et boreskib har måttet stoppe sin operation, mens flere af Maersk Lines skibe må opgive at komme i havn. Det skriver business.dk. Jysk-koncernen har netop rundet 2500 butikker rundt om på kloden, men det tal skal fordobles i løbet af en årrække. Det mener selskabets ejer, Lars Larsen. Det skriver finans.dk.

I de første seks måneder af året handlede de danske forbrugere på nettet for 57 mia. kr. fordelt på 85 mio. handler. Det fremgår af tal fra FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel. Læs artiklen her ATP-topchef Christian Hyldahl varsler en ny kurs i den britiske satsning Now Pensions. Efter kritik fra myndighederne har bestyrelsen besluttet at fyre selskabets direktør, Morten Nilsson. Now Pensions' minus efter fem år løber op i 441 mio. kr. Læs artiklen her Hummels nye topchef, Allan Vad Nielsen, har efter kort tid i jobbet sat gang i en sparerunde. Han varsler desuden en helt ny strategi for at nå selskabets ambitiøse mål. Læs hele artiklen her. Orphazyme vil kopiere Genmabs succes ved at skabe et børsnoteret dansk biotekselskab med lægemidler mod sjældne sygdomme. Læs artiklen her /ritzau/FINANS