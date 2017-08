Islamisk Stat forlader frivilligt område i Libanon efter nederlag

En konvoj med krigere fra Islamisk Stat samt deres familier forlod mandag en enklave i grænseområdet mellem Libanon og Syrien. De har kurs mod det østlige Syrien eskorteret af det syriske militær.



Syriens statslige tv viste optagelser af en række busser og ambulancer med omkring 600 mennesker på vej gennem et øde og udtørret landskab.



Dermed er den militante sunnimuslimske gruppes tilstedeværelse ved grænsen forbi. Det har længe været et vigtigt mål for Libanon.



Det er første gang, at Islamisk Stat offentligt er gået ind på en aftale om en tvungen evakuering fra et område, som gruppen har kontrolleret.



Islamisk Stat forlader området efter militære nederlag. Syriens hær er gået ind på at støtte en aftale mellem Islamisk Stat og Hizbollah. Aftalen tillader de militante fra islamisk Stat at forlade grænseområdet og tage til det østlige Syrien.



Aftalen indebærer også, at Islamisk Stat skulle kaste lys over, hvad der skete med ni libanesiske regeringssoldater, der menes at være krigsfanger hos Islamisk Stat.



Soldaterne blev taget til fange, da jihadisterne rykkede ind i byen Arsal i Bekaadalen i Libanon i august 2014. Men libanesiske sikkerhedskilder sagde søndag, at soldaterne formentlig er døde.



I Syrien taber Islamisk Stat terræn på alle fronter. Gruppen lider nederlag både til Syriens hær og dens allierede og til en alliance bestående af kurdiske og arabiske militser, som støttes af en amerikanskledet koalition.



/ritzau/Reuters