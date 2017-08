Relateret indhold Artikler

Et arbejde med at udvide et atomkraftværk i byen Paks i Ungarn kan begynde næste år. Det siger Ruslands præsident, Vladimir Putin, som mandag havde møder med den ungarske premierminister, Viktor Orbán, i Budapest.



Udvidelsen af atomkraftværket vil ifølge Putin ske ved hjælp af russiske investorer og den russiske atomkoncern Rosatom. Han understreger, at byggeriet vil kunne påbegyndes kort efter nytår.



Med udvidelsen, som er omstridt, vil atomkraftværket få to nye reaktorer. Værket ligger 100 kilometer syd for den ungarske hovedstad.



Russiske statsbanker vil stå for 80 procent af de nye investeringer i atomkraftværket, som vil beløbe sig til 12 milliarder dollar (op mod 75 milliarder kroner).



Iagttagere siger, at det nye byggeri vil øge Ungarns afhængighed af Rusland.



Under sit ophold i Budapest deltog Putin også i åbningen af verdensmesterskabet i judo.



Den russiske leder har selv det sorte bælte. Han er æresformand for det internationale judoforbund, IJF.



Orbán er formentlig Putins nærmeste allierede i EU. Men mange af hans landsmænd er meget på vagt over for Rusland, og flere demonstrerede mandag mod Putins besøg.



Aktivister fra partiet Vi står Sammen piftede i fløjter, da Putins kortege ankom til den centrale del af byen. Nogle havde plakater med påskrifter som "Vi vil ikke være en russisk koloni".



Orbáns egen politiske karriere var oprindeligt baseret på en stærk antirussisk og antikommunistisk linje i 1980'erne inden kommunismens fald.



Orbán var også tidligere stærkt kritisk over for Ruslands indflydelse i regionen.



Ungarn har støttet EU-sanktionerne mod Rusland, men regeringen i Budapest har sagt, at den ikke tror på, at de virker efter hensigten.



/ritzau/Reuters