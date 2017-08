EU kritiserer briterne for uklarhed ved brexit-møder

Relateret indhold Artikler

EU's ledende brexitforhandler, Michel Barnier, siger, at Storbritannien må gøre sine holdninger mere klare, hvis landet skal opnå fremskridt i brexitforhandlingerne.



- Tiden løber, og vi må begynde at forhandle seriøst, siger Barnier i EU-Kommissionens hovedkvarter.



Her tog Barnier mandag eftermiddag imod sin britiske modpart, David Davis, til en ny runde forhandlinger om betingelserne for Storbritanniens udtræden af EU.



Ved starten på den tredje runde forhandlinger gjorde Barnier det klart, at det skaber bekymring, at der ikke sker fremskridt ved møderne.



Han pointerer, at der næsten er gået fem måneder af den to år lange forhandlingsperiode, som blev indledt i marts.



- Jeg er parat til at intensivere forhandlingerne, siger Barnier.



Han understreger, at han ønsker at se britiske forhandlingsudspil, som er klare og uden flertydighed.



EU har ikke mindst bedt den britiske regering om at fremlægge et udspil om, hvad den er parat til at acceptere af økonomiske forpligtelser over for EU i forbindelse med landets exit fra samarbejdet.



EU vil have Storbritannien til at betale sin del af de økonomiske forpligtelser, som landet selv har været med til påtage sig som medlem.



Barnier siger, at EU 29. maj har fremlagt sin holdning til principperne for den økonomiske afregning. EU vil nå til enighed med briterne om metoden til at gøre regningen op. Først derefter kan selve beløbet findes.



- Vi arbejder på en ordentlig britisk exit. Og en ordentlig exit betyder, at regningen skal gøres op, siger Barnier.



Den britiske exitforhandler siger, at der har været "robuste og konstruktive" forhandlinger om Storbritanniens økonomiske forpligtelser over for EU.



Et andet hovedemne er de fremtidige rettigheder for EU-borgere i Storbritannien - og for britiske borgere i EU.



Her har Storbritannien fremlagt et detaljeret udspil. Det viser ifølge Barnier "en grundlæggende uenighed" om, hvordan rettighederne skal garanteres.



Storbritannien ventes at forlade EU-samarbejdet senest 29. marts 2019.



