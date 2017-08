Ultimatum til Merkel: Slut med diesel og benzin

Det bliver ikke gratis for forbundskansler Angela Merkel, hvis hun bliver afhængig af miljøpartiet De Grønne, når der skal dannes regering efter forbundsdagsvalget om knap en måned.Miljøpartiets spidskandidat Cem Özdemir skruer nemlig op for retorikken med et krav om, at hans parti afviser at gå med i en regering, som "ikke indleder en afslutning af æraen for forbrændingsmotorer."Partilederen luftede ifølge Frankfurter Allgemeine Zeitung dette ultimatum søndag midt i en politisk diskussion, hvor både Angela Merkels CDU og søsterpartiet CSU, samt også socialdemokratiske SPD har været mindre kontante trods pres efter dieselskandalen og lokale bestræbelser på at få dieselbiler ud af tyske storbyer.De grønnes position kan blive afgørende i arbejdet med at danne en flertalsregering efter kanslervalget den 24. september. I de seneste ugers meningsmålinger tyder alt på, at Merkel fortsætter, men også at hun bliver afhængig af støttepartierne det liberale FDP og De Grønne for at nå en flertalsregering.CDU står således til 38-39 pct. af stemmerne, mens FDP får 8-9 pct. og De Grønne 7-8 pct. Denne såkaldte "Jamaica-konstellation" med henvisning til partifarverne sort, gul og grøn, kan meget vel blive en afløser for den nuværende CDU-SPD regering.SPD ønsker nemlig ikke at fortsætte som juniormedlem i den konstellation. Skulle pendulet mod forventning svinge rundt og gøre socialdemokratiske Martin Schulz til ny kansler, kan han blive afhængig af De Grønne i en ny regering.Angela Merkel selv har været mindre kontant i diesel-spørgsmålet. Godt nok ser hun positivt på en afvikling i takt med at elbiler udvikles, men der vil gå årtier, før det sker. Hun vil ikke sætte årstal på, mens De Grønne i deres regeringsgrundlag kræver, at ingen nye dieselbiler ruller ud af fabrikkerne efter 2030.Bilindustrien er Tysklands største eksportfaktor og skaber hundredetusindvis af job hos blandt andet VW, BMW, Audi og Mercedes. Heraf er en del beskæftiget med produktion af dieselbiler. Andelen er godt nok på retur, men det er stadig en afgørende faktor for tysk erhvervsliv og dermed tysk økonomi.Udover almen forurening fra dieselbiler, så klæber Dieselskandalen, hvor VW installerede snydesoftware i biler på det amerikanske marked, også til valgkampen. Angela Merkel har gentagne gange skærpet kritikken af de tyske bilbosser. "Jeg er sur" lød det blandt andet for en uge siden, hvor hun også kritiserede industrien for at have påført branchen en "ikke ubetydelig skade," som den nu selv skulle råde bod på.Dieselskandalen kostede iøvrige flere Audi-direktører deres job. Audis koncernchef Rupert Stadler overlevede dog udrensningen, hvor fire nye direktører for finans, produktion, personale og salg blev sat ind.Siden dieselskandalen brød ud for snart to år siden, har der løbende været spekuleret i om Audi-chefen kendte til svindlen. Men han overlever fortsat på posten.