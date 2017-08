Uber-sager skal køre videre i landsretten

Relateret indhold Artikler

Forsvareren for de fire tidligere Uber-chauffører, der mandag er idømt store bøder i Københavns Byret, oplyser, at i hvert fald tre af sagerne bliver anket til landsretten.



Forsvarer Eddie Omar Rosenberg Khawaja har haft kontakt til tre af sine fire klienter, og han er blevet enig med dem om at anke dommen.



- Vi anker både skyldsspørgsmål og bødestørrelse, siger han.



Om der også sker anke i den fjerde sag, kan Eddie Omar Rosenberg Khawaja først sige med sikkerhed, når han har talt med den pågældende chauffør.



I byretten fik en chauffør en bøde på 486.500 kroner for 5427 Uber-ture i 2015.



De andre får henholdsvis 110.000 kroner i bøde for 1282 ture, 60.000 kroner i bøde for 609 ture og 40.000 kroner for 399 ture - alle ture fandt sted i 2015.



