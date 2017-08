Forsvarer for Uber-chauffører går i tænkeboks om mulig anke

Forsvareren for fire dømte Uber-chauffører, der i Københavns Byret er idømt bøder på henholdsvis 486.500 kroner, 110.000 kroner, 60.000 kroner og 40.000 kroner, er skuffet, men ikke meget overrasket over sagens udfald.



Eddie Omar Rosenberg Khawaja, har talt med to af sine klienter om dommen, og han vil nu nærlæse præmisserne.



- Vi er meget skuffede over dommen, ikke mindst over størrelsen på bøderne, som jeg ikke mener står mål med det, de har gjort.



- Men vi skal nærlæse dommens præmisser, før vi beslutter, om vi skal tage sagen videre til landsretten, siger han.



/ritzau/