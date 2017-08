Det skriver medierne: Stærk vækst får økonomer til at kræve stramninger

Danske Banks Mobilepay går med en ny app ind på markedet for betalingsterminaler, hvor store aktører ellers sidder tungt. Myshop, der er en gratis app, kan erstatte behovet for betalingsterminaler blandt landets små erhvervsdrivende og kan på sigt skaleres til at opfylde større erhvervskunders behov.



Amazon-frygt sender netbutikker i armene på Wupti



Frygten for at blive overrumplet af Amazon får danske netbutikker til at afgive hjerteblod og flytte ind på Dansk Supermarkeds markedsplads.



Mægler og pensionsselskaber retter ind efter kritik



Manglende information om et gebyr har udløst kritik fra Finanstilsynet af pensionsmægleren APC. Både APC og partneren AP Pension retter op.



Pensionsdanmark tredobler bundlinje efter skattesag



Det kundeejede pensionsselskab Pensiondanmark kan efter første halvdel af året fremlægge et overskud, der er mere end tre gange så stort som i samme periode sidste år. Selskabet har fået refunderet en stor sum af Skat fra perioden 2010-2014 efter at have vundet en sag i Landskatteretten.



Storbank ser gigantisk salgspotentiale i Genmab



Genmab kan være på vej med flere overraskelser, der kan løfte værdien af biotekselskabet. Den amerikanske storbank Citi hæfter sig ved, at kræftmidlet Darzalex potentielt kan nå et langt højere salg end det nuværende topsalgs-estimat.



Biotekselskab vil hente over halv. mia ved børsnotering



Biotekselskabet Orphazyme, der arbejder på at hjælpe folk med sjældne genetiske sygdomme, jagter ny kapital og overvejer børsnotering eller et salg af selskabet.



Berlingske Business



Uventet vækst får økonomer til at kræve stramninger



Med udsigt til en vækst på over 2 pct. overrasker dansk økonomi positivt. En række økonomer vil derfor have strammet finanspolitikken mere for at undgå risiko for flaskehalse, end regeringen umiddelbart lægger op til.



Mærsk samler kræfter om containerne



Salgsprisen for Maersk Oil er fornuftig, men tidspunktet er ikke ideelt. APM kan fremover betragtes som Maersk Line i bred forstand. Aktien er en langsigtet investering.



Jyllands-Posten Erhverv



DI vil løfte økonomien med ny vækstpakke



Kort før regeringen kommer med sin egen plan, står DI frem med 50 vækstforslag, som ifølge DI selv skal afværge, at økonomien brænder sammen.



Arla oplever et eksotisk eksportboom



Arlas eksport af mejerivarer til Asien og Afrika stiger eksplosivt. Mejerigiganten venter i år at nå vækstrater på 45-60 pct. på de fjerne markeder, som nu tegner sig for en milliardomsætning.



Bankerne kæmper i blinde for at holde på provisioner



Til årsskiftet må bankerne kun få rådgivningsgebyr fra almindelige kunders investeringsbeviser, hvis bankerne tilbyder kvalitetsforbedrende servicer. Men hvad disse præcist skal bestå af er uklart.



Få spillere dominerer markedet for passive investerings fonde



De 10 største indeksforvaltere kontrollerer 81 pct. af formuen i passive produkter. Resten fordeles mellem 560 andre.



First Farms på vej tilbage til den oprindelige strategi



First Farms driver landbrug i Østeuropa. Efter en periode med snævert fokus har virksomheden taget skridtet til at genoptage den oprindelige strategi.

