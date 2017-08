Sygdomsramt dansk skoleklasse reddet ned fra norsk fjeld

En dansk skoleklasse måtte søndag have hjælp af norsk redningsmandskab for at komme ned fra et fjeld i det nordlige Norge.



Det skriver det norske medie Fremover.



Ifølge mediet skyldtes redningsaktionen, at flere af eleverne pludselig blev syge på fjeldet.



"Politiet er ikke direkte involveret i sagen. Det er en ren sygdomssag, men det er en dansk skoleklasse på 29 elever, som er blevet fragtet ned fra bjerget," siger Kai Eriksen, operationsleder ved Nordlands politidistrikt, til Fremover.



Ifølge politiet blev eleverne undersøgt for smitsom hjernebetændelse, skriver Fremover.



Sverre Håkon Evju, der er kommunal overlæge i området, afviser dog, at eleverne skulle være ramt af hjernebetændelse.



"Det var måske udgangspunktet for det hele, ja. Men der er ingen mistanke om hjernebetændelse. Dette er en virussygdom, men som sagt ikke en smitsom hjernebetændelse," siger han.



Han tilføjer, at en enkelt elev er blevet indlagt på sygehuset.



"De andre håndteres lokalt med observation," siger Sverre Håkon Evju.



Han oplyser, at eleven, der fortsat er indlagt, generelt er i "god almen tilstand".



Iris Bartholsen, der er kommunikationsansvarlig i Narvik kommune, siger, at de 29 elever befinder sig i Narvik.



"De bliver undersøgt. Der er ingen dramatik, og hver enkelt elev vil blive fragtet til hjem til deres boliger, så snart de er blevet undersøgt," siger hun.



Det fremgår af mediet ikke, hvilken dansk skole eleverne kommer fra.



/ritzau/