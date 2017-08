Harvey kan blive en af USA's dyreste naturkatastrofer

Relateret indhold Artikler

De store mængder regn, som de seneste dage er væltet ned over Texas, har forårsaget de største oversvømmelser i storbyen Houstons historie, og ifølge vejudsigten er der ingen bedring i udsigt de kommende dage.



Siden orkanen Harvey gik i land op til weekenden og efterfølgende blev nedgraderet til en tropisk storm, er der flere steder i Houston, USA's fjerdestørste by, faldet næsten 80 cm. regn.



"Det, vi ser nu, er den største oversvømmelseskatastrofe i Houstons historie. Vi har set regnmængder uden sidestykke," siger Steve Bowen, chefmeteorolog ved forsikringsselskabet Aon Benfield, til Reuters.



I flere af byens gader står vandet meterhøjt.



Avisen Houston Chronicle skriver, at de fleste skoler i området har aflyst al undervisning den kommende uge.



Indsatte i tre fængsler er evakueret som følge af vandmasserne, og myndighederne opfordrer folk til ikke at forlade deres hjem,



Opfordringen gælder også for beboere i huse, hvor der er trængt vand ind, fordi mange veje er ufremkommelige. Byens 2,3 mio. indbyggere rådes i stedet til om nødvendigt at klatre op på hustage.



Redningsmandskab havde sent søndag bragt over 2000 personer i sikkerhed. Blandt andet ved hjælp af motorbåde.



To af Houstons lufthavne aflyste alle kommercielle flyvninger søndag, og en talsmand for havnen i Houston oplyste sent søndag, at alle faciliteter vil være lukkede mandag.



Stormen er den mest voldsomme, der har ramt USA siden orkanen Katrina i 2005.



Og uvejret ventes at få store økonomiske konsekvenser. Harvey er ramt ned i hjertet af den amerikanske olie- og gasindustri. Adskillige raffinaderier er blevet tvunget til at lukke, og mange offshoreplatforme er blevet evakueret.



"Skaderne kan blive lige så store som efter Katrina, når man tager mængden af nedbør i betragtning," siger Loretta Worters fra The Insurance Information Institute til Reuters.



Katrina oversvømmede store dele af Louisiana og Mississippi. Fra en national katastrofefond blev der bagefter udbetalt 15 mia. dollar alene til at dække de skader, som oversvømmelserne havde forårsaget.



Orkanen Katrina er ifølge Reuters den hidtil dyreste naturkatastrofe i USA's historie.



Harvey bliver også sammenlignet med en tropisk storm, der i 2001 sendte over en meter regn ned over Texas, oversvømmede 70.000 hjem og forårsagede skader for ni milliarder dollar.



De fleste forsikringsselskaber i USA dækker ikke skader på private ejendomme som følge af oversvømmelser. Derimod er der dækning for skader fra vindstød, skriver Reuters.



/ritzau/