Spørgsmål om grænsekontrol skiller vandene på Christiansborg og i befolkningen.



Siden grænsekontrollen blev indført, er der er blevet afvist 4323 personer i alt. Der er rejst 331 sigtelser mod 255 personer for menneskesmugling samt 298 sigtelser for narkokriminalitet.



Det er sket i en periode fra 4. januar 2016 til 6. august i år, oplyser Rigspolitiet i et folketingssvar.



Danmark har grænsekontrol frem til november, hvorefter EU-Kommissionen ikke vil tillade yderligere forlængelser.



Regeringen vil dog opretholde grænsekontrollen, så længe det er nødvendigt.



Danmark indførte grænsekontrol 4. januar 2016 og har siden forlænget den adskillige gange. Schengen-reglerne tillader i helt ekstraordinære situationer midlertidig grænsekontrol i op til to år.



Politiet har brugt omkring 755.000 timer - svarende til 525 årsværk - i forbindelse med grænsekontrollen i 2016 og 2017, viste en anden opgørelse for nylig.



Politiets ressourceforbrug ved den dansk-tyske grænse er "reduceret væsentligt" i forhold til perioden lige efter grænsekontrollens indførelse ifølge en vurdering fra Justitsministeriet.



2379 er blevet afvist ved grænsen i Syd- og Sønderjyllands politikreds, og 1944 personer er afvist i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds.



/ritzau/