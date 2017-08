Det britiske politi, der efterforsker et knivangreb ved Buckingham Palace i London, foretog søndag en anholdelse af endnu en mand, som menes at have været involveret i forberedelser af handlingen, der undersøges som terrorisme.



- Den anholdte er varetægtsfængslet, oplyser politiet i en presseerklæring.



Den 30-årige mand blev anholdt på en adresse i det vestlige London. Politiet er ved at foretage en razzia på stedet som led i efterforskningen af fredagens angreb, hvor tre politifolk blev lettere såret ved Buckingham Palace.



En mand på 26 år, der havde et sværd på omkring 1,20 meter, råbte "Allah Akhbar"(Allah er stor, red.), sårede politifolkene, da de ville anholde ham.



Manden blev uskadeliggjort med CS-gas, oplyser politiet.



Den 26-årige angriber, som kommer fra Luton 50 kilometer nod for London, er blevet anholdt ud fra en særlig anti-terrorlovgivning.



Den britiske dronning var på sit slot Balmoral i Skotland, da angrebet skete.



Knivangrebet i London skete omkring to timer efter et lignende angreb i Bruxelles. De belgiske myndigheder undersøger det pågældende knivangreb, som var rettet mod en soldat, som et formodet "terrorangreb.



Angrebet i Bruxelles skete omkring klokken 20.00 fredag aften.



/ritzau/AFP