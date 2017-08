Antallet af dræbte ved angreb i Spanien steg søndag til 16, oplyser lokale embedsmænd til AFP.



- Her til morgen døde en 51-årig tysk kvinde af sine kvæstelser, efter at hun blev bragt til hospitalet i kritisk tilstand, hedder det i en meddelelse fra regionens civilforsvar.



Få timer efter angrebet på Ramblaen torsdag 17. august, hvor 13 blev dræbt, skete der endnu et angreb i byen Cambrils 120 kilometer syd for Barcelona.



Her skød politiet fem personer, efter at de kørte ind i fodgængere og politibetjente. En kvinde blev dræbt og adskillige såret.



Desuden har en mand mistet livet, da en af gerningsmændene stak ham med en kniv og stjal hans bil.



Omkring 120 blev såret ved de to angreb.



Den spanske konge deltog lørdag i en protestaktion mod de militante islamister på Barcelona-hovedstrøget Las Ramblas. Hundredtusinder af mennesker var mødt frem til en protest mod den blodige vold, der har ramt den spanske storby.



Politiet i Barcelona vurderer, at omkring en halv million mennesker deltog i lørdagens march.



Forrest gik redningsmandskab, taxichauffører, brandmænd, ambulancefolk, politi, butiksejere og almindelige borgere, der ilede til for at hjælpe ofrene, da en varevogn i sidste uge kørte direkte ind i menneskemængden på Las Ramblas.



Bag alle de, der var først på pletten, gik blandt andre Spaniens kong Felipe VI.



Det er første gang, siden general Franco - og dermed diktaturet - døde i 1975, at en spansk regent deltager i en demonstration.



Ved at gå bag redningsarbejderne forsøger kongen og premierminister Mariano Rajoy at sende et signal om, at nationen står samlet.



Blandt de tusinder af deltagere var også mange muslimer, der bar skilte med tekster som "Vi er muslimer, ikke terrorister" og "Jeg er bange og flov, jeg er marokkaner".



Den gruppe, som ifølge spansk politi stod bag angrebet, bestod af 12 mænd med marokkansk baggrund. Otte af de mistænkte blev dræbt, mens fire andre blev anholdt. Af dem er to varetægtsfængslet.



/ritzau/AFP