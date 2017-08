Ekspert: Orkanen Harvey vil skabe voldsomme ødelæggelser

Relateret indhold Tilføj søgeagent Louisiana Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter.

Den caribiske orkan Harvey trækker overskrifter verden over for sit voldsomme indtog på den amerikanske kystlinje.



Fredag lokal tid ramte orkanen delstaten Texas med en vindstyrke på 55 meter i sekundet.



Harvey kommer dog ikke som en overraskelse.



"Vi er simpelthen i toppen af orkansæsonen. Frem til sidst i september er der størst risiko for kraftige orkaner på den nordlige halvkugle," siger professor i Klima- og Meteorologi ved Niels Bohr Instituttet Eigil Kaas.



Det er især det varme sommervejr, der er skyld i orkansæsonen. Orkaner lever nemlig af vanddamp fra havets overflade, forklarer professoren.



"Vanddampen fortætter sig i de skyer, der er omkring, og medbringer nedbør. Denne fortætning giver en eksplosion af varme i atmosfæren, der sætter gang i luftbevægelserne og udvikler orkaner," siger Eigil Kaas.



"Det er derfor, man oftere ser kraftige orkaner i et varmere klima. Orkanerne har mere benzin at køre på, for her opstår der mere vanddamp," siger Eigil Kaas.



Orkanen Harvey er fredag blevet nedjusteret til en kategori 3 storm på Saffir-Simpson skalaen.



Trods nedgraderingen kan indbyggerne i Texas stadig forvente masseødelæggelser, ifølge Eigil Kaas.



Professoren sammenligner Harvey med orkanen Katrina, der hærgede Louisiana i 2005. 1800 mennesker omkom og endnu flere mistede deres hjem på et splitsekund.



"Det her er en meget kraftig orkan. Da Katrina gik i land ved New Orleans, var den også nede på en kategori 3. Det her er simpelthen ikke noget at kimse af," siger Eigil Kaas.



Det er de kraftige vindstød, der bestemmer kategoriseringen. Lige mellem kategori 3 og 4 ligger vindstyrken på omkring 200 kilometer i timen, forklarer professoren.



Det er 12 år siden, at USA er blevet ramt af en så voldsom orkan. Ud over Katrina blev året 2005 også husket for orkanen Wilma i Florida.



At der er gået så mange år, er der en god grund til.



Orkaners hyppighed har altid varieret fra årti til årti, hvilket ikke skyldes klodens klimaforandringer, forklarer Eigil Kaas.



"El Niño har domineret vejret de seneste år. Den reducerer sandsynligheden for orkaner i Caribien, men lige nu er der ingen El Niño, hvorfor der kan komme flere orkaner," siger professoren.



El Niño er et naturligt vejrfænomen, der opstår i havet og i atmosfæren.



/ritzau/