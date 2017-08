Orkanen Harvey, der fredag slog ind over den sydlige amerikanske delstat Texas, er blevet nedgraderet til en kategori 3 storm, efter at vindstødene er taget af fra 60 meter per sekund til omkring 55 meter per sekund.



Det oplyser det amerikanske orkancenter NHC.



Stormen ramte Texas først ved byen Rockport - nær Corpus Christi, som er et stort olie og industricenter for det sydlige USA.



Mange indbyggere i de områder, hvor uvejret skulle blive mest intenst, har sømmet skodder fast foran deres vinduer, og hamstret mad og livsfornødenheder.



Mindst syv regioner med lavtliggende områder på Texas' kyst er blevet evakueret, og titusinder er rejst væk fra uvejrsområdet.



USA's præsident, Donald Trump, underskrev fredag en nødbekendtgørelse for Texas på opfordring fra Texas' guvernør, Greg Abbott.



Greg Abbott havde offentligt bedt præsident Donald Trump om at erklære Harvey en føderal katastrofe og frigive midler til nødhjælp fra den føderale regering allerede på forhånd.



Trumps bekendtgørelse betyder, at "den fulde styrke af hjælp fra staten" bliver stillet til rådighed for Texas, skriver Trump.



I USA har indbyggere i delstaterne Texas og Louisiana i dagevis forberedt sig på orkanen Harvey.



En evakuering i begge delstater har været undervejs i dagevis op til at orkanen ville ramme.



Men siden fredag eftermiddag er befolkningen i de berørte områder blevet opfordret til at barrikadere sig i stedet.



Orkanen forventes at bringe stærke vindstød og vand fra Den Mexicanske Golf. Men indbyggerne i de berørte områder vil også få store mængder vand fra oven, da orkanen tager store mængder nedbør med sig.



Det kan resultere i større oversvømmelser, advarer eksperter ifølge nyhedsbureauet AP.



/ritzau/AFP