Global narkobagmand er anholdt i London

En pakistansk mand, der kaldes "Sultan", er blevet anholdt i London som mistænkt for at være en bagmand, der har handlet med narko i Asien, Afrika, Storbritannien og USA.



Den 58-årige Muhammad Asif Hafeez har været mål for en international politiefterforskning, som har strakt sig over flere år, fremgår det af en pressemeddelelse fredag fra en anklager i New York.



Siden 2013 skal han have forsøgt at indføre methamfetamin til USA. Produktionen af stoffet skulle foregå i Mozambique, og han havde importeret 18 ton kemikalier fra Indien til brug for fremstillingen, hævder den amerikanske anklager på Manhattan, Joon H. Kim.



Desuden anklages "Sultan" for at have samarbejdet med en kriminel gruppe i Kenya om at smugle heroin til USA.



Flere mænd fra denne gruppe blev i januar i år udleveret fra Kenya til USA, hvor de skal stilles for retten. En af disse blev afsløret ved en undercover operation. Denne mand afleverede på et tidspunkt 98 kilo heroin til sydamerikanske personer, som i hemmelighed samarbejdede med det amerikanske narkopoliti, DEA.



Anholdelsen af "Sultan" foregik i Regent's Park-området i London, skriver den britiske avis The Guardian.



De britiske myndigheder, der har samarbejdet med amerikanske DEA, mener, at pakistaneren forsynede sine partnere i Kenya med heroin fra Pakistan og Afghanistan.



I et retsmøde i London fredag afviste en forsvarer, at Hafeez skulle være en verdensomspændende narkobagmand. Tværtimod er han en handelsmand, der er offer for en fejltagelse.



Iført briller, en polo-trøje og en sort læderjakke sad den 58-årige med armene over kors, da anklageren oplyste, at han i USA står til fængsel på livstid. De amerikanske myndigheder vil nu søge om at få pakistaneren udleveret til strafforfølgning i New York. En søn var til stede på tilhørerpladserne.



Hafeez siges at besidde to ejendomme i London, men opholder sig for det meste i Dubai, skriver The Guardian.



/ritzau/