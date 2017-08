Før orkanen Harvey: Byer i Texas frygter at blive til øer

I USA forbereder indbyggere i staterne Texas og Louisiana sig på orkanen Harvey, der vil blæse ind fra kysten natten til lørdag dansk tid.



Fredag aften dansk tid opgraderer USA's nationale orkancenter Harvey til en kategori tre på Saffir-Simpson-skalaen. Det betyder vindstød på mellem 178-208 kilometer i timen.



På forhånd skorter det ikke med advarsler fra politiske ledere og redningstjenester.



Greg Abbott, der er guvernør i Texas, har bedt præsident Donald Trump om at erklære Harvey en føderal katastrofe og løslade midler til nødhjælp fra den føderale regering allerede for på forhånd.



Imens pågår en evakuering i begge stater helt op til orkanen rammer. Orkanen forventes at bringe stærke vindstød og vand fra Den Mexicanske Golf.



Men indbyggerne i de berørte områder vil også få store mængder vand fra oven, da orkanen tager store mængder nedbør med sig. Det kan resultere i større oversvømmelser, advarer eksperter ifølge nyhedsbureauet AP.



Der forventes en stigning i vandstand på mellem 91 centimer og 3,5 meter de næste dage. Det forventes desuden, at orkanen vil skabe selvstændige tornadoer i området.



En talsmand for Texas' redningstjeneste oplyser til AP, at byer langs kysten forbereder sig på, at vandmængderne i de næste dage vil gøre dem til de facto øer.



/ritzau/