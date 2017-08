Det sker i dag: Så er det dommens dag for Uber

Regnskab fra FC København

Parken Sport & Entertainment, der blandt andet ejer fodboldklubben FC København, sender i dag regnskab for første halvår på gaden. FCK missede lige akkurat en gylden adgangsbillet til Champions League, men spiller nu med i Europa League. Der er også regnskaber fra virksomheder som Per Aarsleff, F.E. Bording og Euroinvestor.



Dom i Uber-sag

Københavns Byret er klar til at lade hammeren falde kl 13, hvor der afsiges dom i straffesagerne mod fire chauffører i Uber. De afkræves bøder på mellem 45.000 og 590.000 kr. for at overtræde taxaloven.



Copydan slås med Microsoft

Højesteret tager hul på en spektakulær retssag mellem Microsoft og Copydan. Ifølge Copydan skal der betales blankbåndsafgift af tomme hukommelseskort i mobiltelefoner, fordi der kan kopieres musik og film på kortene. Østre Landsret dømte Microsoft, der er part i sagen efter købet af Nokias mobilaktiviteter, til at betale 20 mio. kr.



Macron afholder topmøde

Den franske præsident Emmanuel Macron er i dag vært for et topmøde med den tyske kansler Angela Merkel, Italiens premierminister Paolo Gentiloni og Spaniens premierminister, Mariano Rajoy. Temaerne ventes at blive migranter og Ruslands præsident Putin.