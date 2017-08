Arla i vækst: Omsætning runder 75 mia kr i år

Relateret indhold Tilføj søgeagent Arla Foods Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Arla Foods

Højere priser løfter Arlas omsætning, som i år ventes at passere 75 mia. kr.



Dét trækker bundlinjen med op og giver mulighed for at betale flere penge til andelsselskabets gældsplagede ejere, mælkebønderne.



Det oplyser Arla, der netop har fremlagt sin halvårsrapport.



Her er landmændenes indtjening - lig med Arlas betaling for deres mælk - øget med hele 19 pct.



I årets føste seks måneder er Arlas topline øget med 3,4 pct. til over 37 mia. kr. på baggrund af højere salgspriser og Arlas fortsat stigende salg af varemærkeprodukter til højere priser.



"I takt med at det globale marked for mejeriprodukter er forbedret, har vi reageret på de

afledte stigninger i de globale priser for mejeriprodukter, samtidig med at vi også kontant

har optimeret vores produktsammensætning på vores vigtigste markeder. Vi har derfor

kunnet hæve a conto mælkeprisen til vores ejere, mælkeproducenterne, med 42 procent i

løbet af de sidste 12 måneder. Det var hårdt tiltrængt efter to et halvt år, som har været

rigtig hårde for de fleste mælkeproducenter verden over," siger topchef i Arla Foods, Peder

Tuborgh.



Europa er Arlas vigtigste salgsregion, hvor 63 pct. af omsætningen hentes. Her er salget dog presset, idet omsætningen har været uændret 24 mia. kr. i forhold til i fjor.



Højere salgspriser og en forbedret salgsandel for brandede produkter har haft en positiv

effekt på Arlas omsætning i Europa, men Arla understreger i en pressemeddelelse, at det er blevet udhulet af lavere mælkevolumener og ugunstige valutaudviklinger - især i britiske pund, som har påvirket omsætningen negativt 1 mia. kr.



Frasalget af datterselskabet Rynkeby i maj 2016 tegnede sig også for

en nedgang i omsætningen på godt 170 mio. kr.