Det skriver medierne: Sorte udsigter for salg af Maersk Drilling

Novo-top beskyldes for at kvæle advarsler



Novo Nordisk er ramt af en ny juridisk kamp i USA. Tidligere ansatte anklager i en retssag den danske topledelse for allerede i 2015 at have overhørt en række advarsler om hårdt pres på medicinpriserne i USA.



Sorte udsigter for salg af Maersk Drilling



Efter salget af Maersk Oil står Maersk Drilling på toppen af salgslisten hos A.P. Møller-Mærsk med en potentiel værdi på op mod 30 mia. kr. Men det kan blive svært at få de penge i hus i et presset marked, hvor der er alt for mange ledige borerigge.





Danske Bank mister kun de dårlige kunder



Selvom Danske Banks ledelse ikke vil indrømme det, vurderer flere eksperter, at den faktisk er glad for at komme af med de dårligste kunder. Arbejdernes Landsbank stormer frem.



Formanden skal måske have nye friske øjne på Matas



Idémangel og for lavt tempo i eksekveringen af strategien sendte topchef Terje List ud af Matas. Men bestyrelsen skal også gribe i egen barm og indse behovet for en ny strategi. Det er ikke nok at skifte topchef, vurderes det.





Postnord er tæt på at løbe tør for penge



Postnord er så presset økonomisk, at en løsning skal findes inden for få måneder. Staten undersøger mulighederne for privatisering, viser en aktindsigt.



Dyre it-fejl koster markedsandele for tobaksgigant



Scandinavian Tobacco group har de seneste måneder været hårdt ramt af problemer med it-systemer. En række fejl i forbindelse med implementeringen af nye it-systemer hos Cigars International har resulteret i faldende markedsandele og stigende omkostninger for selskabet.



