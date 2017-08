Kulturhovedstaden Aarhus dropper film om sigtet ubådsejer

Relateret indhold Artikler

En film om den nu drabssigtede ubådsejer, Peter Madsen, er blevet slettet fra programmet, når Aarhus i år er europæisk kulturhovedstad.



Filmen skulle ifølge planen have haft premiere i oktober på en fremvisning i kulturhovedstaden.



Men efter at den svenske journalist Kim Wall er blevet fundet død, har arrangørerne valgt at slette filmen fra programmet.



Det skriver Dagens Nyheter (DN).



"På grund af de tragiske hændelser omkring ubåden og politiets efterforskning har vi sammen med fotografen besluttet at stoppe projektet," siger Peter Vestergaard, pressechef for Aarhus 2017, til DN.



"Vi har ikke yderligere kommentarer, så længe politiet er i gang med efterforskningen," tilføjer han.



Filmen var finansieret med midler fra kulturhovedstadens egen støttefond, Fonden Aarhus 2017.



Filmens bagkvinde ansøgte om støtte i foråret. Idéen var at følge Peter Madsen og hans forsøg på at udvikle en rumraket.



Ansøgningen blev godkendt, og umiddelbart efter begyndte indspilningen, oplyser Peter Vestergaard.



DN har været i kontakt med den australske instruktør af filmen.



Hun ønsker ikke at kommentere filmens indhold. Hun fortæller i øvrigt, at projektet blev afbrudt for flere måneder siden, da "det ikke var muligt at nå deadline".



Ifølge Ekstra Bladet har instruktøren talt med politiet, efter at hun har tilbragt tid med Peter Madsen under arbejdet med filmen.



Onsdag formiddag lå der stadig en præsentation for filmen på Aarhus 2017's hjemmeside.



Den blev dog fjernet, efter at DN kontaktede arrangørerne.



I et tidligere programblad for kulturhovedstaden kunne man læse følgende om filmen:



"Peter er opfinder, selvlært ubådsbygger og raketingeniør. Han vil bygge en raket af alt, som han finder tilgængeligt; en raket som kan bringe Peter ud i det ydre rum."



En af Peter Madsens kolleger siger til DN, at flere andre produktionsselskaber viste interesse for dokumentaren.



"Men de fleste har sikkert aflyst alle planer om det. Det, som er sket, er en meget sørgelig hændelse," siger han til DN.



Peter Madsen er sigtet for drabet på den svenske journalist Kim Wall. Han er dog varetægtsfængslet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.



Han nægter sig skyldig.



/ritzau/